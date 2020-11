Il Liverpool di Klopp e il Tottenham di Mourinho si sfidano a duello per l’acquisto del centrale nerazzurro.

L’Inter sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo. La compagine nerazzurra è in piena crisi e il reparto che risulta essere il più nevralgico di tutti è la difesa. In estate la dirigenza dell’Inter ha acquistato moltissimi giocatori, ma con questi innesti la squadra non sembra aver fatto il salto di qualità che tutti speravano.

Nonostante Conte reclami altri rinforzi, l’Inter deve provvedere alla cessione di alcuni esuberi. Uno di questi è Milan Skriniar. L’ex difensore della Sampdoria era il muro difensivo di questa squadra. Ma con l’arrivo di Conte in panchina le sue performance sono scese sotto la media. Da qui la decisione di metterlo sul mercato.

Calciomercato Inter, addio a gennaio: Tottenham e Liverpool sul giocatore

Milan Skriniar non rientra più nei piani dell’Inter. Nonostante sia un bravo difensore, mister Conte cerca giocatori che possano effettivamente far aumentare la competitività della rosa. Da qui dunque la decisione di metterlo sul mercato.

Gli acquirenti non mancano, anzi, per Skriniar si sono fatti avanti due club di Premier League: il Liverpool di Klopp e il Tottenham di Mourinho. Le compagini inglesi hanno dato vita a un vero e proprio duello di mercato. I Reds vogliono Skriniar per sostituire Van Dijk, che sarà out per tutta la stagione. Gli Spurs invece sono estimatori del difensore nerazzurro e il loro interesse non è nuovo.

Il giocatore viene valutato dall’Inter circa 60 milioni di euro e, qualora la trattativa si concludesse a queste cifre, per i nerazzurri Skriniar rappresenterebbe un’enorme plusvalenza.

