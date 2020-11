Playstation 5 sarà acquistabile soltanto online, la console della Giapponese ha infatti appena annunciato questa decisione.

Playstation 5 è tra gli oggetti più desiderati e più ambiti del momento, dato che si parla della next-gen videoludica. Da quando Sony ha annunciato la sua nuova console, in tantissimi sono interessati all’acquisto dell’ultima invenzione dell’azienda nipponica, che ancora una volta spera di poter restare al primo posto nel mercato come azienda più venduta. Dopo aver schiacciato Microsoft nella sfida a due durante l’attuale generazione, con la Playstation 4 che ha venduto molto più di Xbox One X, ora la sfida si rinnova. Microsoft ha lanciato la sua Xbox Series X, he sulla carta è più potente, ma ovviamente Sony può contare su studi importanti ed esclusive interessanti. Oggi però un annuncio che potrebbe anche cambiare un po’ gli equilibri a questo lancio. Sony ha infatti annunciato che Playstation 5 non sarà disponibile nei negozi fisici.

Playstation 5 acquistabile solo online, non ci sarà nei negozi

PlayStation 5 è stata già preordinata e anche tantissimo. Eppure ora c’è una novità particolare, che ha diviso e non poco l’utenza online e non solo. Infatti Sony ha annunciato ufficialmente che le console non arriveranno fisicamente nei negozi, ma saranno disponibili soltanto per l’acquisto online. Pensate quindi agli acquisti sugli e-commerce come Amazon, ad esempio. Mentre nei negozi fisici, come Mediaworld, Euronics ed Expert, ad esempio, le console non arriveranno. Questo per rispettare tutti i protocolli relativi al Covid-19 e le linee guida imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pertanto vi suggeriamo di continuare a cercare online per comprare la PS5 se siete interessati. E soprattutto, se avete già fatto un prorder in un negozio fisico, di contattare il negozio in questione è chiedere se il vostro ordine sia ancora valido o meno.

