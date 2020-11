Palermo, sequestrano agenti durante un funerale: arrestati tre ragazzi

A Palermo, tre ragazzi hanno aggredito e sequestrato tre agenti di polizia durante i funerale di un 17enne morto in un incidente stradale.

Doveva essere semplicemente un giorno di dolore, in cui commemorare la scomparsa di un giovanissimo. E invece il funerale di un adolescente di 17 anni, morto tragicamente in un incidente stradale, è diventato un pretesto per alcuni suoi coetanei per un vero e proprio attacco contro le forze dell’ordine. L’episodio è accaduto a Giugno, e adesso la magistratura palermitana ha disposto tre ordinanza di custodia cautelare per tre ragazzi, con un mandato d’arresto per uno di loro.

Leggi anche: Ragusa, neonato ritrovato nella spazzatura: sta bene

Palermo, aggrediscono agenti e li rinchiudono in una scuola

Da quanto ha ricostruito il giudice, gli imputati hanno aggredito e in seguito attuato un vero e proprio sequestro di persona nei confronti di altrettanti poliziotti. Li hanno accerchiati per poi pestarli con calci e spintoni. E non soddisfatti, hanno deciso in seguito di rinchiuderli in una scuola che si trovava lì vicino. Il Motivo? Secondo i giovani stavano rovinando con il loro comportamento il funerale del loro amico. Gli agenti avevano infatti modificato il percorso del feretro per far rispettare le norme anti coronavirus e avevano anche sequestrato dei fuochi d’artificio che i ragazzi volevano invece utilizzare per celebrare la scomparsa del 17enne. Per fortuna, subito dopo il sequestro qualcuno è riuscito ad avvertire le forze dell’ordine che hanno subito mandato delle pattuglie in soccorso dei tre agenti, costringendo i loro aggressori a darsi alla fuga.

Leggi anche: Caso Chindamo, archiviate le accuse nei confronti di Rocco Ascone