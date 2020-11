Nuovo lockdown in Grecia, annuncio del Premier: i dettagli

Nuovo lockdown in Grecia: arriva l’annuncio del Governo. Kyriakos Mitsotakis, Premier ellenico, lo ha riferito in diretta Tv: “Se aspettassimo, rischieremmo una pressione enorme sulle strutture ospedaliere”.

Mentre in Italia sono state annunciate decisioni frammentate nelle varie regioni, per la Grecia partirà nelle prossime ore un secondo lockdown nazionale. Ad annunciarlo è stato direttamente Kyriakos Mitsotakis, Premier della nazione ellenica, intervenuto in un discorso alla nazione proprio come fatto ieri da Giuseppe Conte da Palazzo Chigi.

Lockdown in Grecia, l’annuncio del Premier

Si tratterà di una nuova chiusura di almeno tre settimane, salvo nuovi aggiornamenti in base a una curva epidemiologica che dovrebbe comunque rientrare. Ciò che ha spinto il governo a optare per tale soluzione è l’aumento aggressivo delle infezioni negli ultimi cinque giorni. “Se avessimo aspettato l’effetto delle nuove misure, avremmo rischiato particolarmente e la pressione sugli ospedali sarebbe diventata a quel punto insopportabile”, ha riferito il politico.

Questo provvedimento vedrà la chiusura di tutti i negozi, ovviamente tranne quelli fondamentali come quelli riguardanti alimenti o medicine, e saranno vietati anche gli spostamenti tra regioni. Per spostamenti comuni, invece, lo Stato ha obbligato i cittadini a inviare un sms a un numero governativo per comunicare l’uscita giustificando il motivo che sia per lavoro, acquisti, recarsi da un medico o praticare attività sportiva. Infine chiusura inderogabile anche per le scuole secondarie che andranno a oltranza con la didattica a distanza, mentre asili e istituti primari resteranno aperti

