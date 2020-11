Neonato ritrovato nella spazzatura a Ragusa: la scoperta è avvenuta ieri. Il ritrovamento è avvenuto casualmente da un passante ritrovatosi in zona. Incuriosito da un lamentio proveniente dal bidone, credeva si trattasse di un cucciolo di animale… poi l’incredibile scoperta.

Choc ieri a Ragusa: come riporta l’ANSA, un neonato è stato ritrovato nella spazzatura a via Saragat. A fare la scoperta è stato un passante che si trovata per caso nella zona. L’uomo è stato attratto da un lamentio percepito proprio del bidone dei rifiuti. Quando poi si è avvicinato e ha sollevato il contenitore credendo in un cucciolo di un animale, ecco l’incredibile scoperta.

Il bebè, fortunatamente in buone condizioni, era avvolto in una coperta e infilato in un sacchetto. Era stato posto proprio sopra tutti i rifiuti affinché venisse trovato. Una volta segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine, il piccolo è stato portato all’ospedale di neonatologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove, a scopo precauzionale, è in terapia intensiva.

Ora sono scattate le indagini della Polizia al fine di ricostruire il tutto. La zona in cui il neonato è stato abbandonato è situata nel quartiere residenziale di Pianetti, nello stesso raggio d’azione dalla chiesa del Preziosissimo Sangue. Tuttavia non è da escludere che il parto sia avvenuto molto lontano da lì e che il pargolo sia stato portato in una zona diversa per sviare le indagini. Sarà intanto il Tribunale dei Minori a cura del bambino.

