Iva Zanicchi è positiva al coronavirus. A diffondere la notizia è stata lei stessa attraverso un video messaggio condiviso sul suo profilo Instagram.

Dopo tantissimi Vip come Gerry Scotti, Picone e Carlo Conti tra i tanti, risultati positivi al coronavirus, ecco che a questi si aggiunge la famosa cantante Iva Zanicchi. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram. La Zanicchi spiega di aver contratto il covid ma rassicura i suoi followers dicendo di stare bene e di essere in isolamento a casa sua.

Sempre la cantante ha sottolineato che il motivo per il quale si è ritrovata a condividere il video messaggio sui social è dovuto al fatto che lei stessa, inavvertitamente, ha fatto trapelare la notizia della positività in modo un ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> E’ morta Annick Cornet: era la moglie di Fedele Confalonieri, presidente Mediaset

Iva Zanicchi positiva al coronavirus: “Sto bene e sono in isolamento”

Iva Zanicchi, dopo che la notizia della sua positività si sia diffusa a macchia d’olio, ha deciso di apparire sullo schermo registrando un video messaggio per i suoi fan, condiviso sul suo profilo ufficiale.

La cantante ha ricevuto tantissimi messaggi e chiamate, perciò ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute: “Sono positiva al coronavirus. È da tre giorni che sono in isolamento a casa, e anche qui indosso guanti mascherina”

Iva Zanicchi è famosa oltre che per la sua bellissima voce, anche per il suo senso dell’umorismo che dichiara di non aver perso in questi giorni. Inoltre spiega il motivo del video messaggio: “L’ho fatto perché mi sono arrivate tante telefonate perché per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito)”. In Italia la curva epidemica continua a crescere e la cantante sottolinea: “Sto bene, ma state attenti. Indossate la mascherina e evitate di uscire di casa”.