Honduras, la tempesta Eta miete vittime: almeno 7 morti

La tempesta tropicale Eta sta mietendo vittime: attualmente sono almeno 7 i morti nel paese. 13 considerando Guatemale e Nicaragua

La tempesta tropicale Eta continua a mietere vittime. In Honduras sono almeno sette i morti accertati, di cui sei minori, mentre due in Nicaragua e quattro in Guatemala. A comunicarlo la autorità del Comitato permanente di emergenza (Copeco) del paese. I vigili del fuoco, invece, hanno confermato quattro vittime nel comune di Tela, nel dipartimento settentrionale di Atlantida, per quel che riguarda le ultime ore.

Honduras, sospetto ottavo decesso a Puerto Lempira

I soccorritori hanno riferito che nel settore di Paujiles, il crollo di una casa ha visto morire una bambina mentre i genitori sono rimasti feriti. Nella comunità di La Fortaleza sono morte una madre con le sue due figlie, tutte travolte da una frana. Non è finita qui, perché le autorità hanno confermato la morte per annegamento di una bimba di due anni a la Nueva Frontera, nel dipartimento occidentale di Santa Barbara.

Nella giornata di ieri era stata accertata la morte di un ragazzo disabile di 15 anni, travolto dal fiume a Sulaco, nel dipartimento di Yoro. Martedì era stata annunciata la prima vittima, una ragazza di 13 anni travolta da una frana a San Pedro Sula. Si indaga ora su un ottavo possibile decesso per le conseguenze della depressione tropicale a Puerto Lempira.

