Funerali Gigi Proietti, Alberto Angela: “Era una divinità scesa dall’Olimpo”

Roma ha salutato per l’ultima volta Gigi Proietti. Il re della comicità è scomparso nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre, nella clinica romana Villa Margherita, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva.

Oggi, giovedì 5 novembre, c’è stata la cerimonia funebre di Gigi Proietti. I tempi non lo hanno permesso e quindi nessun tipo di assembramento e solo saluti a distanza e saluti virtuali. Tanti i suoi ex colleghi che avrebbero voluto abbracciarlo un’ultima volta, ma questo era impossibile. Le norme anti covid non lo permettono, e così al corteo che attraversa un centro di Roma mai così deserto, mai così triste, solo un battito di mani durato 5 minuti.

Roma è rimasta orfana del maestro e così proclama il lutto cittadino. La sindaca Raggi positiva al covid e in isolamento a casa, ha effettuato un intervento via Skype nel ricordo laico al teatro. L’intera città si stringe per un ultimo saluto a Gigi Proietti.

Funerali Gigi Proietti, Alberto Angela: “Era una divinità scesa dell’Olimpo”

Alberto Angela, il divulgatore scientifico presentatore di Ulisse il piacere della Scoperta, oggi è stato ospite nello studio dello speciale Tg1 che ha seguito la diretta dei funerali di Gigi Proietti. Insieme al maestro, Angela ha condotto alcune delle puntate più belle dei suoi programmi di divulgazione culturale e lui lo ricorda così.

“Gigi è stato una divinità che è scesa in mezzo a noi uomini dall’Olimpo. Era un uomo colto, un intellettuale del popolo, un uomo grande, e al tempo stesso umilissimo. Impossibile dimenticare l’interpretazione dell’Orazione funebre di Antonio per la morte di Cesare che declamò nella puntata di Ulisse consacrata a Cleopatra, la regina che sedusse Roma”.

Indimenticabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto di persona e anche per tutte le persone che hanno amato il suo lato comico che lo ha portato ad essere il maestro della recitazione.