Focolaio Covid al Trivulzio di Milano, 64 dipendenti e 7 pazienti positivi

Sono sessantaquattro i dipendenti e sette i pazienti positivi al Covid all’interno del Pio albergo Trivulzio di Milano

Sono 64 i dipendenti, su 551 totali, e 7 i pazienti positivi al Covid-19 all’interno del Pio albergo Trivulzio di Milano. Venti gli operatori in attesa di referto. Dalla casa di cura fanno però sapere che “in considerazione dei falsi positivi risultati tra i pazienti l’azienda sta provvedendo ad un nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo”.

I contagiati sono operatori sociosanitari che lavorano sia nella parte della Baggina che è riservata a coloro che sono in riabilitazione, sia in Rsa dove gli anziani non sono autosufficienti.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Zaia: “Veneto zona gialla perchè il nostro modello ha funzionato”

Focolaio Covid al Trivulzio di Milano: la struttura da mesi al centro di un’indagine

Ricordiamo che il Trivulzio è al centro di un’inchiesta giudiziaria, ancora in corso, iniziata durante la prima ondata del coronavirus a causa della percentuale alta di contagi.

Attualmente nella casa di cura sono ricoverati 727 anziani. Di questi sono 156 i pazienti in riabilitazione e sei di loro sono risultati positivi al Covid.

I lavoratori positivi, tutti asintomatici, sono invece in isolamento. Secondo quanto filtra dall’ambiente, si sarebbero contagiati all’esterno del luogo di lavoro.

I lavoratori ogni 15 giorni vengono sottoposti ai tamponi, mentre il triage all’ingresso è quotidiano. I febbricitanti non vanno a lavoro ma spesso i positivi sono appunto asintomatici e questo crea il rischio di far entrare la malattia all’interno della struttura. Attualmente sono vietate le visite dei parenti e questo sta creando problemi con le associazioni dei familiari che sono in agitazione. Sui pazienti della Rsa risultati positivi ci sono stati almeno 45 casi di falsi contagi, successivamente infatti risultati negativi.

LEGGI ANCHE—> Funerali Gigi Proietti, l’ultimo saluto al Globe Theatre – FOTO