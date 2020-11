Elezioni Usa, continuano le proteste in diversi Stati: il punto sulla situazione

Elezioni Usa, continuano le proteste in diversi Stati. Molti sostenitori di Donald Trump sono scesi in strada contro il conteggio dei voti

Sono ore decisive negli Usa. Il conteggio dei voti continua spedito, e a breve si saprà il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Donald Trump e Joe Biden si sono dati battaglia per mesi, ma le presidenziali sono prossime al termine. Stando alle ultime dall’America, pare che il candidato democratico sia pronto ad accasarsi alla Casa Bianca e prendersi il ruolo.

Intanto, da ieri il tycoon parla di “voto truffa” e sembra pronto a procedere col ricorso per un conteggio dei voti – a sua detta – falsato e assolutamente distante dalla realtà dei fatti. Sono delle elezioni che in Usa sono più sentite del solito, visto il periodo non semplice che sta vivendo il Paese. Intanto, sale la tensione in diversi Stati, con centinaia di sostenitore di Trump scesi in piazza a protestare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, in Usa oltre 100mila casi in 24 ore: record anche in Germania

Elezioni Usa, il punto sulle proteste: New York e Arizona nel caos

Le elezioni negli Usa sono prossime alla loro conclusione, e tra qualche ora si dovrebbe sapere il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. Al momento, il favorito pare essere Joe Biden, ma chissà che qualcosa posso cambiare al fotofinish. Intanto, continuano le proteste in vari stati del Paese. A New York, centinaia di persone hanno chiesto il conteggio di ogni voto, dopo le parole del presidente Donald Trump che ha parlavo di “voto truffa”. Alcuni manifestanti hanno “appiccato incendi, gettando uova e spazzatura a Manhattan” fa sapere la polizia.

Anche in Arizona, la situazione è simile. Più di 300 persone con fucili e pistole si sono riunite proprio davanti al dipartimento elettorale di Phoenix. Il tema principale che sta tenendo banco è l’attuale vantaggio di Joe Biden dopo le accuse del tycoon. Anche Oregon e Michigan stanno vivendo una situazione piuttosto simile, con diversi tumulti in atto e con le forze dell’ordine al lavoro per riportare la situazione in tranquillità.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Elezioni Usa, Biden a sei grandi elettori dalla vittoria: furia Trump