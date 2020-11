Diletta Leotta si sveglia e fa come Ibra – VIDEO

Immancabile story di Instagram di Diletta Leotta che al mattino si sveglia e fa come Ibra. Quanto ha pubblicato sui social, non lascia indugi

LEGGI ANCHE > > > Wanda Nara “isolata a casa”, l’inquadratura è esagerata – FOTO

La bellissima giornalista siciliana, Diletta Leotta, torna sui social. Non un post, ma una story molto particolare sul suo profilo ufficiale di Instagram. La giornalista DAZN è tornata sui campi di tutta Italia con la ripresa della Serie A per narrare da bordo campo ogni partita della piattaforma. Spesso insieme all’amico e collega Federico Balzaretti, i due girano gli stadi grazie al loro lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta a lavoro, ma un particolare distrae i colleghi – FOTO

Anche questo weekend, DAZN ospiterà le partite Parma-Fiorentina e Lazio-Juventus di sabato e Genoa-Roma di domenica alle 15:00. Su quale campo approderà la bellissima Leotta? Ancora non è dato sapersi, intanto lei si allena per arrivare quanto più in forma possibile.

Diletta Leotta, quel gesto come Ibra – VIDEO

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono notoriamente amici. Spesso insieme, si è vociferato anche in merito ad un possibile flirt tra i due. Che sia vero? Stamattina la bellissima siciliana ha pubblicato una Instagram Story in cui fa un gesto alla Ibra: proprio identico.

CLICCA QUI PER VEDERE L’INSTAGRAM STORY DI CUI STIAMO PARLANDO

PER APPROFONDIRE > > > Chi – Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in Sardegna

Se è vero che quando passi del tempo con una persona ne prendi i suoi gesti ed il suo modo di fare, è possibile che tra il numero 10 del Milan e la giornalista DAZN ci sia qualcosa? Non c’è nulla di ufficiale, ma per la storia questa sarebbe veramente un’ottima coppia. Su Zlatan Ibrahimovic non ci sono storie in merito ad un fidanzamento o matrimonio, per quanto riguarda la Leotta, sembrerebbe esserci stato un ritorno di fiamma con King Toretto.