Diletta Leotta, gioco di prospettive: bacio con una donna – FOTO

Diletta Leotta, gioco di prospettive che intriga: su Instagram posta una foto artistica che ha il sapore di un invito

Con il nuovo lockdown che tra poche ore coinvolgerà tutta l’Italia, anche musei e opere d’arte saranno inaccessibili. E allora Diletta Leotta ha approfittato delle ultime ore di libertà per diventare un’opera d’arte vivente in mezzo ad altre.

Una foto artistica, molto suggestiva e molto ben realizzata. Bocca a bocca con un quadro, come ancora non l’avevamo mai vista. Un’espressione sognante, mentre le sue labbra sembrano sfiorare, con un gioco di prospettive, quella del volto della donna ritratta. Due opere d’arte e per i follower è davvero difficile dire quale sia riuscita meglio.

Visualizza questo post su Instagram L’arte è capace di stupire, sempre. Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:58 PST

Ancora una volta Diletta è riuscita a stupire tutti pur senza fare nulla. Il suo stato di forma spettacolare, levigato con dure sedute fisiche quotidiane, è sotto gli occhi di tutti. E anche quando è completamente vestita, come in questo caso, scatena le fantasie dei suoi follower, con commenti che mnon sono tutti riferibili.

Diletta Leotta è tornata con Scardina ma intanto fa sognare al cinema



Tutti la sognano, ma al momento Diletta ha dato ha scelto di tornare sui suoik passi riallacciando i rapporti con Daniele Scardina. Il pugile tra una danza e l’altra a Ballando con le Stelle aveva pubblicamente confessato di essere ancora innamorato di lei e la scorsa settimana ‘Chi’ ha pubblicato foto dei due di nuovo insieme. Sono stati fotografati all’uscita dell’hotel romano dove era ospite la conduttrice.

In fondo la Leotta aveva ammesso che l’addio potteva trasformarsi in arrivederci: “Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante ‘Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire’. Lui è una persona buona, profonda, piena di valori, una persona rara”. Così rara da non farsela scappare e quindi adesso, per un tempo indefinito, sono tornati insieme facendo la gioia dei paparazzi.