Covid, in Usa oltre 100mila casi in 24 ore: record anche in Germania

Nuovo record di casi da Covid-19 in Usa, con oltre 100mila contagi in 24 ore. Numeri senza precedenti anche per la Germania.

La seconda ondata di Covid-19 sta mettendo in seria difficoltà il mondo intero, con diversi paesi che stanno facendo registrare numeri da capogiro. Il leader nelle classifiche mondiali restano gli Usa, che nella giornata di ieri hanno fatto registrare un nuovo record negativo, con ben 108mila casi in solamente 24 ore. A riportare il dato ci ha pensato la John Hopkins University, che ha anche riportato un incremento dei decessi di 1.616 unità.

Ad oggi il paese statunitense conta oltre 9 milioni di casi dall’inizio della pandemia, tra cui oltre 234mila decessi. Ad aggravare la situazione ci hanno pensato anche le elezioni nel paese americano, con diversi casi registrati proprio in seguito alle elezioni. Inoltre nel mondo ad oggi si contano 47,9 milioni di contagiati e oltre 1,2 milioni di morti.

Covid, record non solo in Usa: la Germania registra oltre 19mila casi

Ma nelle ultime 24 ore, si è fatto registrare un nuovo record di contagi anche in Germania. Infatti nel paese tedesco, l’Istituto Robert Koch ha riportato ben 19.990 nuovi casi nell’ultima giornata. Il record precedente era stato rilevato solamente subato scorso, con ben 19.059 casi. Ma a rassicurare i cittadini ci ha pensato lo stesso Governo, affermando che negli ultimi giorni sono processati più tamponi. Ad oggi in Germania si attestano 597.583 casi in totale, con ben 10.930 vittime.

Inoltre nella gioranta odierna scatta il lockdown in Inghilterra. Il Primo Ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la serrata dopo che il numero dei decessi ha fatto registrare picchi massimi. Preoccupa l’imaptto che può avere il lockdown sull’economia, con la convinzione nel paese che questa serrata avrà effetti negativi da pagare nei prossimi anni. Nella giornata di ieri, in Gran Bretagna sono stati rilevati 25.117 nuovi casi, con un incremento di 492 decessi. Dall’inizio della pandemia il totale dei casi è di oltre 1,1 milioni a cui si aggiungono ben 47.742 morti.

