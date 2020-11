Covid, Azzolina rassicura: “Presto riporteremo tutti gli alunni in classe”

Covid, Azzolina rassicura: “Voglio rivedere presto tutti gli alunni in classe”. Il ministro dell’Istruzione ritiene le misure attuali necessarie per contenere la curva dei contagi specie nelle zone Rosse

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rilasciato una lunga intervista al Correre della Sera per spiegare la situazione della scuola in questo difficile momento di pandemia. La nuova divisione in tre macro-aree ha condizionato anche la didattica. La presenza degli alunni in classe sarà infatti gestita in base alle varie Regioni. Le superiori saranno al 100% online, mentre le elementari proseguiranno in loco, con l’obbligo di mascherina anche in aula. L’unica differenza sarà nelle scuole medie, con la fascia Rossa che vedrà in presenza solo i ragazzi del primo anno. In quella Arancione e Gialla, invece, anche gli studenti della seconda e terza potranno proseguire nell’insegnamento negli istituti.

Come riportato su un lungo post su Facebook la Azzolina sottolinea: “La situazione in tutta Europa è seria. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili e complicate. Lasciare le primarie e le secondarie di primo grado in presenza nelle zone rosse è un grande sforzo. Io mi riterrò soddisfatta solo quando tutti i miei studenti potranno tornare in classe”.

Covid, Azzolina rassicura: “Sulla data del ritorno di tutti gli studenti in aula non faccio previsioni”

Il ministro Azzolina non vuole fare previsioni sul ritorno alla normalità delle lezioni a scuola. Per ora si procede con il mese stabilito nel nuovo Dpcm, in attesa di capire l’evolversi della situazione.

“Non siamo più la cenerentola del Paese – aggiunge la Azzolina -. Abbiamo scritto che devono fare almeno tre ore al giorno in modalità sincrona. In Italia, la scuola non è stata mai considerata nello stesso modo che negli altri Paesi. ma noi abbiamo messo un paletto in questi giorni: la scuola non è meno importante delle altre attività“.

Sulla scelta di chiudere tutte le superiori prosegue: “E’ un principio di massima precauzione. Ci vuole la massima responsabilità individuale nei comportamenti, adulti e adolescenti devono rispettare le regole“.

Poi in chiusura una battuta sui test rapidi anche nelle scuole: “Li ho richiesti da tempo e spero che dal 4 dicembre saremo in grado di applicarli”.

