Covid-19, proteste in Calabria per la decisione di inserire la regione tra le quattro regioni rosse di Italia. Un momento molto difficile.

Il Covid-19 continua a imperversare per le nostre strade e per le nostre città, mettendo tutti in seria difficoltà. La malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan, infatti, non sta rallentando e, anzi, si sta rendendo protagonista di un’importante accelerata. La situazione è difficile, molto difficile, e infatti stiamo tornando passo dopo passo a quello che era stato il periodo del primo lockdown, diversi mesi fa. Ora il governo ha deciso di combattere la diffusione del virus dividendo l’Italia in diverse zone con diversi indici di rischio. Come vi abbiamo riportato seguendo live la conferenza del Presidente Conte nella giornata di ieri, infatti, sono state individuare regioni gialle (a basso rischio), regioni arancioni (a medio rischio) e regioni rosse (ad alto rischio). Di questa ultima fascia fanno parte quattro entità territoriali: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Calabria. Proprio in Calabria sono scoppiati delle proteste.

Covid-19, proteste in Calabria per la zona rossa: Cosenza manifesta

In questo momento, come si vede dalle fotografie e dai video che abbondano sui social network, ci sono delle proteste in Calabria. In particolare a Cosenza le proteste sono sempre di più e ci dono diverse centinaia di cittadini per le strade a protestare e a manifestare per questa situazione. Molti commercianti, infatti, credono che questo non sia altro che un modo per uccidere le proprie imprese in favore della concorrenza di altre regioni, quelle arancione e gialle. E in molti, ovviamente, sentono anche il fatto di vedere le proprie libertà individuali limitate come un attacco alla democrazia.

