Covid-19, Cina ha bloccato tutti i voli che arrivano dall’Italia. Una decisione che descrive la situazione attuale a livello mondiale.

Il Covid-19 non sta certo diminuendo la propria presenza nel Paese, anzi. L’Italia è bel bel mezzo di una pericolosa nuova ondata di contagi, una seconda ondata che sta mettendo varie regioni in seria difficoltà. Come segnalato ieri sera dal presidente Conte in una conferenza per illustrare il dpcm, infatti, è stata disegnata un’Italia che ha delle zone particolarmente complesse. Soprattutto quattro, le famose regioni rosse ovvero Calabria, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia sono davvero a rischio. Per questo motivo la tensione è molto alta e la necessità di dover difendere i cittadini dalla malattia originatasi nei mercati della carne di Wuhan, Cina, è fondamentale. Ed è importante anche per la Cina stessa che, non registrando più molti casi, ha deciso di bloccare i voli che provengono dall’Italia.

Covid-19, Cina blocca tutti i voli provenienti dall’Italia

Sembra un po’ una storia al contrario. Il Paese in cui si è originata la malattia che vieta i voli provenienti da un Paese molto lontano dove il virus è arrivato. Eppure la gestione migliore e più ferrea del governo cinese e questa seconda ondata che riguarda soprattutto i Paese dell’Occidente non possono portare ad altra conclusione. Come riportato da RAI, la Cina in queste ore ha varato una nuova legge speciale contro il Covid-19. Sono vietati tutti i voli che provengono dall’Italia, uno dei Paesi più compliti in questo momento in tutta Europa. Una decisione senza dubbio particolare ma anche necessaria, dato che la Cina non sta registrando molti casi e quindi spera di non importare dall’estero dei possibili positivi asintomatici.

