Covid-19, l’appello di Speranza: “Le Regioni facciano la propria parte e non ignorino la gravità della situazione”

Il nuovo Dpcm appena emanato e pronto ad entrare in vigore da venerdì 6 novembre, già sta facendo discutere. Il botta e risposta tra Regioni ed esecutivo va avanti ormai da ieri sera, da quando cioè Giuseppe Conte ha dichiarato in conferenza stampa la definizione delle tre fasce in cui verrà suddivisa l’Italia. Nella zona Rossa saranno presenti Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. Viste le misure restrittive che in tali posti verranno adottate, con un sostanziale ritorno al lockdown, i governatori hanno levato la propria protesta.

“Impugneremo la nuova ordinanza del ministro della Salute che istituisce la zona rossa in Calabria. Questa regione non merita un isolamento che rischia di esserle fatale”, afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che ha preso il posto della compiante Jole Santelli. Anche Sala, presidente della Lombardia non ha nascosto la propria delusione: “Uno schiaffo a tutti i lombardi”. Ma anche chi è finito nella fascia Arancione, ovvero Puglia e Sicilia, non ha visto di buon occhio il provvedimento. “Scelta assurda e irragionevole” l’ha definita il governatore della Sicilia Nello Musumeci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Zaia: “Veneto zona gialla perchè il nostro modello ha funzionato”

Covid-19, l’appello di Speranza: “Le Regioni non ignorino la gravità della situazione”

Pronta è arrivata questa mattina la risposta del ministro della Salute Roberto Speranza.

“Le Regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio. Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle varie realtà regionali. Non è possibile scaricare la responsabilità sugli altri senza prendere atto della gravità sui propri territori. Serve unità e coesione. Non polemiche inutili“.

C’è chi addirittura, al contrario, non ha percepito come abbastanza severe le norme, come Vincenzo De Luca, che ha visto la Campania inserita in zona Gialla. Un botta e risposta che sta producendo uno scontro alla Camera. Il Governo sarà costretto nelle prossime ore a informare, per richiesta dell’opposizione e della stessa maggioranza, sui criteri adottati per la definizione nelle macro-aree sanitarie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, nella Zona Rossa torna l’autocertificazione: scarica il modulo