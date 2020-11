Coronavirus, nella Zona Rossa torna l’autocertificazione: scarica il modulo per circolare nelle Regioni più a rischio

Con il nuovo Dpcm, firmato nella serata del 3 novembre, annunciato dal premier Conte il 4 e in vigore da venerdì 6, torna l’obbligo dell’autocertificazione per la mobilità. L’Italia è stata suddivisa in tre macro-aree in base ai livelli di criticità della pandemia di Covid-19. I contagi di coronavirus sono ormai diffusi su tutto il territorio nazionale, ma alcune Regioni sono più in crisi di altre. Problematiche che riguardano sia il numero assoluto di casi, sia la capacità ricettiva degli ospedali e nello specifico delle terapie intensive. Le tre zone, Rossa, Arancione e Verde sono così distribuite. Nella prima figurano Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. Nella seconda troviamo Puglia e Sicilia. Nella terza tutte le altre, comprese anche Lazio e Campania che potevano essere considerate borderline per i numeri degli ultimi giorni.

Coronavirus, nella Zona Rossa torna l’autocertificazione: tutte le limitazioni

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, sono quindi inserite nella fascia di massima allerta e sostanzialmente tornano in regime di lockdown. Non proprio come a marzo ma con forti limitazioni rispetto al resto d’Italia.

Dal 06 novembre al 03 dicembre, almeno per ora, tornano in vigore gli obblighi dello scorso inverno. Salvo comprovate necessità non sarà possibile uscire di casa se non per fare la spesa, andare a lavoro o in farmacia. Restano ovviamente i comprovati motivi di origine sanitaria o di assistenza a parenti anziani. Tutti i negozi rimarranno chiusi, salvo i generi alimentari e di prima necessità.

Bar, pub, ristoranti chiusi al pubblico. Potranno operare solo attraverso l’asporto fino alle ore 22. Il coprifuoco delle 10 di sera è omologato a quello del resto d’Italia. L’attività sportiva è solo consentita nei pressi della propria abitazione, mentre palestre e piscine restano chiuse. Tolte le elementari e la prima media, tutte le altre classi della scuola procederanno con lezioni a distanza.

Per tutti coloro che dovranno uscire per lavoro o comprovati motivi, servirà scaricare l’autocertificazione. Qui di seguito trovate il modulo di riferimento da stampare e compilare, per mostralo durante i controlli delle forze dell’ordine.

