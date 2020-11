L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua preoccupare il Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte entrerà un nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata di ieri che prevede la divisione dell’Italia in 3 zone: verde, arancione e rossa. I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono di poco superiori ai 34mila casi.

Coronavirus, bollettino 5 novembre: 34.505 contagi e 428 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 30.550 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 5 novembre, in Italia il numero di contagiati sale a 34.505 positivi su 219.884 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 428, mentre il numero di guariti è di 4961. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 99 mentre il numero di ricoveri a 1140.

• 34.505 contagiati

• 428 morti

• 4961 guariti

+99 terapie intensive | +1140 ricoveri

219.884 tamponi

Tasso di positività: 15,7% (+1,3%)

