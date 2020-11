Canada, influenza suina: uomo si infetta di un raro ceppo

Raro caso di influenza suina in Canada. Infatti nell’Alberta, un uomo si è infettato di un raro ceppo ed al momento è stato isolato.

Torna a fare paura l’influenza suina in Canada, con le autorità sanitarie locali che hanno segnalato un primo caso di uomo infettato da H1N2, ossia uno dei ceppi più rari della malattia. Le autorità sanitarie hanno rilevato il caso nella regione dell’Alberta, a metà ottobre, con l’uomo che è stato posto in isolamento per evitare la diffusione della “swine flu“.

Inoltre stando ai funzionari sanitari locali, al momento, non vi è alcun rischio tra i cittadini. Un vero e proprio sospiro di sollievo per l’intero Canada visto che il paese, come il resto del mondo, è già in lotta contro il Sars-Cov-2. La notizia aveva gettato nel panico l’intera popolazione locale, che hanno temuto il rischio di diffusione della nuova epidemia. Dal 2009 al 2010, l’influenza si diffuse velocemente, con diversi casi nel mondo.

Canada, uomo colpito da un raro ceppo di influenza suina: il caso in Alberta

Le autorità locali hanno infatti riportato il caso alla stampa nazionale. Nelle dichiarazioni alla stama si può leggere: “Questo è l’unico caso di influenza riportato in Alberta finora in questa stagione influenzale“. L’autorità locale ha continuato riportando che il paziente ha manifestato lievi sintomi simili all’influenza e soprattutto rassicurando tutti affermando che: “Non ci sono prove in questo momento che il virus si sia diffuso ulteriormente“.

L’obiettivo dei funzionari canadesi, al momento, è scoprire se il virus si sia diffuso in ulteriori persone. Dal 2005 si sono verificati solamente 27 casi di persone infettate da H1N2 in tutto il mondo, da non confondere con il più famoso H1N1.

Inoltre la malattia H1N2 non è legata al cibo e non è trasmissibile agli esseri umani mangiando carne di maiale o altri prodotti suini secondo i funzionari canadesi. Le autorità canadesi hanno ricordato che la malattia non è facilmente trasmissibile negli esseri umani, ed è acquisita solitamente dall’esposizione dei suini infetti.

