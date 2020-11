Calciomercato Milan, contatti con il Real Madrid per una stella

Calciomercato Milan. Rossoneri e blancos continuano a trattare per una stella: il trequartista ha convinto la società

Il Milan è la squadra più in forma dall’interruzione della Serie A. A dimostrarlo è il filone positivo di risultati che sta ottenendo da quest’estate, in ogni competizione. Sebbene sembrava dovesse esserci un cambio radicale tra società e squadra, con l’avvento di Rangnik e l’addio di Pioli, la società sembra aver trovato l’alchimia perfetta. Squadra-allenatore-società costituiscono il tridente perfetto che tiene ben saldi i rossoneri primi in classifica.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juve, Ronaldo chiama un campione in bianconero!

La squadra ha trovato il suo equilibrio con tutti i giocatori che la compongono, ma attenzione: la finestra di mercato di gennaio. Qualche questione spinosa da risolvere, rinnovi e cessioni, l’importante è non spostare di troppo il baricentro di questo club. Con Zlatan Ibrahimovic da condottiero, la strada sembra essere tuttavia spianata.

Calciomercato Milan, continui contatti con il Real Madrid: il riscatto di Brahim Diaz

Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, i contatti tra il Real Madrid ed il Milan sono incessanti: a partire dalla prossima settimana, le parti si incontreranno. Brahim Diaz, il trequartista spagnolo è arrivato in rossonero, tra un po’ di scetticismo, con l’opzione di prestito secco. Il giocatore ha convinto società, allenatore e tifoseria ed il Milan a questo punto vuole trattare per tenerlo con sé.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Inter, un’inglese su Isco: la situazione

A questo punto della storia, sono due gli scenari possibili: rinnovo del prestito per la stagione 2021/2022 con diritto di riscatto stabilito oppure acquisto a titolo definitivo già in questa stagione. La seconda opzione non è affatto esclusa, visti i 25 milioni con cui viene valutato il cartellino dell’ex Real Madrid, se il giocatore continuerà a convincere.