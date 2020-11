Oltre ad Alaba, la Juventus ha messo nel mirino un altro giocatore. Per acquistarlo bisogna effettuare un investimento di 50 milioni di euro.

La Juventus è alla ricerca di un esterno difensivo che possa garantire qualità e continuità in quella zona del campo. Il candidato numero uno, il vero obiettivo di mercato, è David Alaba del Bayern Monaco.

Il terzino austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e, nonostante inizialmente avesse declinato la proposta dei bavaresi, ad oggi sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club tedesco.

I bianconeri, che nonostante volessero Alaba, erano leggermente titubanti in quanto le richieste fatte dal giocatore erano sembrate eccessive per il club torinese. Da qui la decisione di cambiare obiettivo di mercato e virare su un altro giocatore.

Calciomercato Juventus, in arrivo un colpo da 50 milioni: di chi si tratta

David Alaba aveva chiesto alla Juventus 15 milioni di euro a stagione. Questa richiesta è sembrata eccessiva per il club bianconero, il quale ha deciso di virare su un altro esterno difensivo. La pista Alaba resta viva, ma potrà concretizzarsi solo se il giocatore chieda un ingaggio alla portata del club torinese.

Il terzino austriaco è più un sogno che una realtà, perciò Paratici ha messo nel mirino Diego Carlos, colonna del reparto difensivo del Siviglia. L’ex terzino del Nantes ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

L’ex ds della Roma, Monchi, avrebbe valutato 50 milioni di euro il giocatore 27enne brasiliano. La Juventus non può permettersi di spendere somme esose e così potrebbe essere costretta a sacrificare de Ligt per finanziare l’acquisto di Diego Carlos. Il difensore olandese potrebbe partire per una somma di 90 milioni di euro e su di lui ci sarebbe l’interesse del Barcellona.