Calciomercato Juve, Ronaldo chiama un campione in bianconero!

Calciomercato Juve, Cristiano Ronaldo è pronto a portare un campionissimo in bianconero. La bomba arriva dalla Spagna: si tratta di un ex compagno di squadra di CR7. Arriverebbe a parametro zero…

Clamoroso dalla Spagna: Cristiano Ronaldo potrebbe portare Angel Di Maria alla Juventus. Lo rivelano in particolare i colleghi di Todofichajes.com. Secondo quanto si apprende, il fuoriclasse portoghese sarebbe seriamente interessato nell’accogliere in bianconero il suo ex compagno di squadra del Real Madrid e potrebbe fungere seriamente da ‘intermediario’ di mercato.

Calciomercato Juve, Ronaldo chiama Di Maria?

A favorire un’eventuale trattativa ci sarebbe soprattutto l’attuale scadenza contrattuale del talento argentino, fissata per il 2021, che di fatto permetterebbe all’esterno di trasferirsi a parametro zero a Torino. Dunque non ci sarebbe nessun esborso particolare per il club piemontese, ma al massimo un investimento importante in chiave ingaggio così da comporre un super attacco pieno di qualità, imprevedibilità ed esperienza.

Potrebbe interessarti anche —-> Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: tabellino, voti e highlights

Il classe 88, dopo le varie esperienze tra Portogallo, Spagna, Inghilterra e appunto Francia, accetterebbe molto volentieri un’avventura italiana. Soprattutto poi in una Juventus che punta fortemente alla Champions League, titolo che il sudamericano ha soltanto sfiorato nell’ultimissima edizione arrivando appena in finale contro il Bayern Monaco. Il passaggio – evidenziano gli spagnoli – potrebbe essere favorito anche dallo stesso Mino Raiola che rappresenta l’atleta di Rosario.

L’arrivo di Di Maria andrebbe a rinforzare un super reparto offensivo che vedrebbe CR7 appunto, la conferma di un super Morata, Dejan Kulusevki e Federico Chiesa. Si andrebbe inevitabilmente verso l’addio, invece, per un Paulo Dybala non più entusiasta come un tempo e per un Federico Bernardeschi che ha deluso maledettamente le aspettative. Una cosa è certa: dopo aver puntato su giovani importanti, la Vecchia Signora ora cerca anche l’esperienza necessaria per un mix perfetto in rosa.

Leggi anche —-> Ryan Giggs arrestato per violenza domestica: le accuse all’ex campione