Cagliari, pullman con migranti finisce in una scarpata: 7 i feriti

Un pullman di migranti è finito in una scarpata a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la statale 197 a Nuraminis, nel cagliaritano

Un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 197 a Nuraminis, a Cagliari, ha visto un pullman con a bordo 10 migranti finire fuori strada e successivamente in una scarpata. Il bilancio è di sette feriti, ma solo uno è in gravi condizioni ed è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante il codice rosso, non è in pericolo di vita. Contusioni per altri tre.

Cagliari, il pullman di migranti era diretto al porto

Il pullman aveva prelevato i migranti dal centro di accoglienza ‘La Torre’ di Aritzo e viaggiava verso il porto di Cagliari dove questi ultimi avrebbero dovuto imbarcarsi sul traghetto per Civitavecchia. L’obiettivo era raggiungere Bologna in attesa di un ricollocamento. Questi erano parte dei 125 sbarcati lo scorso 25 settembre ad Olbia dalla Allan Kurdi dopo il rifiuto da parte di porti stranieri.

