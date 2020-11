Si finge Principe Saudita per 27 anni: smascherato da un milionario

Anthony Gignac si è finto un principe saudita per 27 anni. Un truffatore molto longevo, smascherato da ricco uomo d’affari.

Un truffatore di indubbio talento, considerato per quanto tempo è riuscito a ingannare il mondo intero. Anthony Gignac ha infatti finto di essere un principe saudita per ventisette anni. E nonostante sia stato di recente smascherato, per molte persone resta comunque un mito visto le ricchezze che è riuscito ad accumulare durante la sua carriera criminale. Gignac ha iniziato a fingersi il sultano Bin Khalid Al Saud nel 1991. Principalmente, era solito truffare gli hotel più lussuosi del mondo da cui se ne andava puntualmente senza aver mai pagato il conto. Eppure, nessuno era riuscito a farlo arrestare fin quando il truffatore non ha deciso di fare uno step in più e si è presentato davanti a Jeffrey Soffer, un milionario al quale ha chiesto di entrare in società con lui.

Soffer decide di mettere alla prova il Principe con un pranzo

Soffer però nonostante l’impeccabile presentazione del sultano, con tanto di arrivo in Ferrari, si è subito insospettito decidendo di mettere alla prova il sedicente principe. Ed è così che all’incontro successivo ha voluto scegliere di persone il menù con cui avrebbero pranzato. E il risultato è stato che Gignac tutto sommato non si era impegnato più di tanto per rendere credibile la sua copertura. Si è infatti ritrovata a mangiare carne di maiale con la sua potenziale nuova vittima come se nulla fosse, trascurando il piccolo dettaglio che nessun principe saudita può mangiare carne considerato la religione a cui aderiscono. E così subito dopo il pranzo, Soffer ormai convintosi di trovarsi di fronte a un impostore ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Gignac è stato fermato mentre si trovava all’aeroporto. Dopo i primi accertamenti è venuto fuori che il suo passaporto era falso e l’arresto a quel punto è stato immediato.

