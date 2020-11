La scomparsa di Gigi Proietti ha stravolto l’intero mondo dello spettacolo. Sono tanti gli attori che hanno ricordato il maestro, ma per l’occasione anche Luciano Spalletti ha desiderato condividere un suo ricordo legato a lui.

La morte di Gigi Proietti ha sconvolto il mondo dello spettacolo e l’intera popolazione italiana. Il re della comicità è scomparso nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre, nella clinica romana Villa Margherita, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva.

Giovedì 5 novembre saranno celebrati a Roma i funerali di Gigi Proietti, nella chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Per quel giorno verrà indetto dalla sindaca Raggi il lutto cittadino.

Era sì un comico, ma anche un’amante del calcio, in modo particolare la sua passione era la Roma. La società giallorossa ha voluto ricordarlo in diversi modi e, anche Luciano Spalletti, ex allenatore giallorosso, ha voluto ricordare Gigi Proietti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Vaccino Covid, in Italia al via i test della fase 3

Roma, Spalletti su Proietti: “Ciò che fece per me e Totti roba da maestri”

Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma, nel corso di un intervista rilasciata alle colonne de Il Tempo, ha voluto ricordare il grande attore Gigi Proietti. Era il re della comicità e come afferma il tecnico di Certaldo: “mi colpì il suo sorriso appassionato”.

Il sorriso era stampato sul suo volto e la sua felicità riusciva a trasmetterla anche agli altri. “Se far ridere e sorridere alla vita era il suo mestiere, allora lui ha lavorato ventiquattro ore al giorno per tutti gli anni della sua vita. Se mentre sto facendo zapping mi imbatto in un suo show o un film nel quale recita, la ricerca di cosa guardare è finita”.

Oltre alla comicità, Luciano Spalletti ha voluto ricordare l’importanza di Proietti anche sul lato suo personale, durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa. “La posizione che prese Gigi Proietti nella storia tra me e Francesco Totti è un insegnamento per tutti. Quando si tiene veramente a qualcosa, quello che dobbiamo fare è cercare di tenere insieme le persone, non dividerle. Questa è roba da maestri”.