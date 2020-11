Roma, arrestati quattro trapper per violenza razziale 

Arrestati quattro trapper a Roma: su di loro pesano due aggressioni razziali avvenute tra lo scorso marzo a aprile. Una situazione assurda che ricorda il dramma vissuto con Willy a Colleferro.

Roma choc: arrestati quattro trapper con l’accusa di due violenze brutali consumate nella Capitale tra marzo e aprile del 2020. I soggetti – come riporta AdnKronos – hanno tra i 23 e i 36 anni e sono tutti esperti di arti marziali e pugilato. Una vicenda che ricorda terribilmente quanto sconcertante è accaduto con i fratelli Bianchi e il povero Willy Duarte lo scorso 6 settembre a Colleferro.

Roma, arrestati quattro trapper

Il gruppo è stato accusato per svariati reati, tra cui anche sequestro di persona, violenza privata, istigazione a delinquere e odio razziale. Il tutto è emerso a margine delle indagini coordinate dalla procura di Roma e dalla Digos, con l’ausilio anche di diverse immagini video che hanno certificato il tutto.

Le violenze avvenivano tutte nello stesso modo, col quartetto offensivo che si accaniva improvvisamente contro un povero malcapitato la cui colpa era solo quella di non essere italiano. Una volta individuata la “preda”, questa veniva picchiata in maniera tanto brutale da perdere i sensi. Una volta messa k.o., non contenti, i quattro infierivano anche beffeggiando l’uomo a terra definendola una vita sprecata.

