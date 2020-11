Oggi è la cantante più amata e seguita sui social: la riconoscete?

Occhi grandi e viso angelico. La bambina nella foto in evidenza oggi è cresciuta, ed è divenuta una cantante di successo ed è molto seguita sui social. Scopriamo di chi so tratta.

La protagonista di oggi è nata a Firenze, ed ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino. I suoi genitori sono originari di Lecce e così, dopo una breve permanenza in Toscana, insieme ai suoi si trasferisce ad Aradeo.

La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre il quale, notando il talento di sua figlia ha deciso di farla entrare a far parte della sua band, i Karadreon. Il padre era chitarrista e lei, che aveva solo 9 anni a quei tempi, aveva già una voce particolare.

Non solo la musica, ma anche la scuola. La protagonista di oggi ha conseguito la maturità al liceo classico scrivendo, ovviamente, una tesina sulla musica. Dopo la scuola, nonostante amasse la musica, ha lavorato come magazziniera ed ha svolto il lavoro di commessa per tre anni.

Oggi è una cantante di successo ed è seguitissima sui social: la riconoscete?

La protagonista di oggi ha esordito nel mondo della musica nel 2003. In quell’anno ha partecipato e vinto, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour.

Il 2009 però è l’anno della sua consacrazione. Partecipa alla nona edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. All’interno di questo talent show ha inciso le sue prime canzoni: Davvero, Folle paradiso e Meravigliosa. Sempre ad Amici ha conosciuto il suo ex fidanzato Stefano De Martino. La protagonista di oggi, come avrete sicuramente capito è Emma Marrone.

