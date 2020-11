Nuovo Dpcm, c’è la firma di Conte: vietata mobilità nelle zone rosse

A mezzanotte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Parrucchieri aperti anche nelle zone rosse: ulteriori dettagli tra 24 ore.

Dopo la mezzanotte è arrivata la firma di Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm. In mattianta il nuovo decreto sarà in Gazzetta Ufficiale, con il premier pronto a comunicarlo alla Nazione nelle prossime 24 ore. Con il nuovo provvedimento, l’Italia sarà divisa in tre aree: zone rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e verdi (più sicure).

In queste tre zone ci saranno divieti differenti, ma la novità consiste in parrucchieri e barbieri aperti anche nelle aree ad alto rischio. Solamente domani sapremo in quale categoria sarà collocata ogni regione, in base all’indice Rt e ad altri 21 criteri. Una classificazione che susciterà polemiche, con lo scontro tra Governo e regioni avvenuto in serata.

Nella Zona Rossa dovrebbero essere comprese: Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta, mentre resta in bilico la Campania. Invece nelle zone arancioni saranno comprese Puglia, Sicilia, Liguria e probabilmente il Veneto. Infine nelle zone verdi troveremo tutte le altre regioni. Andiamo a vedere le regole che dovranno seguire le tre differenti zone con il nuovo Dpcm.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elezioni Usa 2020, Trump vs Biden: chi è in vantaggio

Nuovo Dpcm, Italia divisa in tre zone: le regole da seguire

Come abbiamo anticipato, nelle tre zone differenti ci saranno regole differenti. Andiamo quindi a vedere tutte le nuove restrizioni imposte per le zone rosse ed arancioni, e la maggiore flessibilità per le zone verdi, con basso rischio di contagio.

Regole Zone Rosse: Per le regioni individuate ad alto rischio di contagio verrà vietato ogni spostamento sia esterno che interno . Saranno concessi solamente gli spostamenti per ragioni lavorative o per motivi di salute o necessità. Inoltre resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali . Consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22 . La didattica a distanza partirà dalla seconda media , mentre non c’è serrata per i servizi essenziali.

Per le regioni individuate ad alto rischio di contagio verrà . Saranno concessi solamente gli spostamenti per ragioni lavorative o per motivi di salute o necessità. Inoltre resteranno . Consentita la . La partirà dalla , mentre non c’è serrata per i servizi essenziali. Regole Zone Arancioni: Qui ci sarà un inasprimento delle regole per le Zone Verdi che vedremo successivamente. Infatti resteranno chiusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie già da prima delle 18. Salvi invece parrucchieri e centri estetici. Vietati invece gli spostamenti tra comuni salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute . Mentre scende al 50% la capienza per i mezzi pubblici, didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e coprifuoco alle 22 .

Qui ci sarà un inasprimento delle regole per le Zone Verdi che vedremo successivamente. Infatti resteranno già da prima delle 18. Salvi invece parrucchieri e centri estetici. Vietati invece gli spostamenti tra comuni salvo comprovate ragioni di . Mentre scende al didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e . Maggiore flessibilità per le Zone Verdi: Regole restrittive ma meno rigide per le Zone Verdi. Qui il coprifuoco scatterà alle 22, mentre è implementata la didattica a distanza al 100%. La capienza nel trasporto pubblico è limitata al 50%. Restano chiusi nei weekend e giorni festivi tutti i centri commerciali. Sospese anche le attività come bingo, centri scommesse, musei e mostre. Mentre vengono bloccati anche i concorsi pubblici ad eccezione di quelli per la sanità pubblica. Approvato invece l’igresso ai parchi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus, Sala: “Milano rispetterà le decisioni del governo”

L.P.

Per altre notizie di Politica, CLICCA QUI !