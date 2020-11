Napoli, 16enne arrestato per aver accoltellato compagno di classe

A Napoli un 16enne è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato un compagno di classe lo scorso 7 Ottobre.

Ha ferito un suo compagno di classe aggredendolo con un coltello lungo 16 centimetri. Questa l’accusa che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 16enne a Battipaglia in provincia di Napoli. A condurre le indagini sono gli agenti del luogo con la collaborazione della Polizia Giudiziaria della Procura dei Minori. A carico del ragazzo, sembrano esserci diverse prove a partire dal coltello ritrovato in un tombino dagli inquirenti fino ad alcune testimonianze raccolte dai suoi compagni di classe. Sembra inoltre che sia stata scoperta una chat di Instagram che dimostra come l’aggressione sia stata premeditata. Il 16enne è stato condotto in un istituto per minori a Nisida.

Si chiamava Paola Estefania Tacachò ed è morta venerdì scorso, pugnalata a morte da uno stalker che non le dava più tregua da sei lunghi anni. La donna era un insegnante di inglese e l’uomo si era innamorato di lei seguendo un suo corso. Non essendo ricambiato, aveva iniziato a molestarla con messaggi che sono ben presto sfociati in vere e proprie minacce di violenza. Fino a quando non ha iniziato anche a seguirla. Una situazione che ha costretto la vittima a presentare ben tredici denunce contro di lui e che l’ha inoltre costretta a chiudere tutti i suoi profili social. Eppure, i suoi appelli alle forze dell’ordine sono caduti nel vuoto. Nella serata di venerdì infatti, l’uomo l’ha raggiunta sotto la sua abitazione per poi accoltellarla. Una fine tragica, accorsa sotto l’indifferenza delle istituzioni argentine.

