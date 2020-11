Morto il gesuita Paolo Bachelet, aveva 98 anni

All’età di 98 anni è morto il gesuita Paolo Bachelet: suo fratello Vittorio fu assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980

All’età di 98 anni si è spento il gesuita Paolo Bachelet. L’uomo è morto la notte precedente alla festa di Ognissanti ma la notizia è stata diffusa solo a funerali già avvenuti nella chiesa romana del Gesù. Era fratello di Vittorio, leader dell’Azione cattolica ed esponente della Dc, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980.

LEGGI ANCHE—> Figlia suicida, il padre conserva il corpo per 40 giorni nella vasca da bagno

La storia di padre Paolo Bachelet

Paolo Bachelet nacque a Roma il 29 marzo del 1922, poi nel 1941 entrò nella Compagnia di Gesù ad Ariccia. Fu ordinato sacerdote nel ’51 e gli ultimi voti li pronunciò nel ’58. Negli anni ha lavorato molto nelle scuole gesuite come insegnante e poi come preside. E’ stato padre spirituale e confessore nel Seminario di Segni.

Il confratello padre Armando Ceccarelli lo saluta così: “In quegli anni era molto amato sia dagli studenti che dai docenti universitari che in lui vedevano un consigliere ed una guida spirituale. Con le sue doti sapeva sempre costruire rapporti di unità e di dialogo. Colpiva tutti per la capacità di ascoltare. Negli anni della Cappella de La Sapienza di Roma lo cercavano tutti, non solo coloro che appartenevano all’università. Molti ex seminaristi di Anagni, diventati parroci e anche vescovi, continuavano a farsi guidare spiritualmente da lui”.

LEGGI ANCHE—> Napoli, 16enne arrestato per aver accoltellato compagno di classe