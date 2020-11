Meteo, anticiclone in indebolimento: tornano le piogge sulla penisola

Cambia il meteo sulla penisola, con l’anticiclone in indebolimento. Torneranno già oggi le piogge, con alcune precipitazioni al Nord Italia.

Torna a cambiare il meteo sulla penisola, con l’anticiclone che sta pian piano abbandonando la penisola per far spazio a nuove piogge in transito. Infatti durante questo mercoledì, avremo un calo significativo delle temperature, con l’ingresso di una perturbazione che mostrerà i suoi primi effetti sulle regioni del Nord Italia. Con la pioggia che tornerà sul nostro paese, andiamo a vedere dove si dovrà aprire l’ombrello.

Già dalle prime ore del mattino, avremo dei cieli grigi e minacciosi sui comparti di Nordovest dove potranno cadere dei piovaschi sparsi, specialmente durante le ore centrali del giorno. Ci sarà bisogno dell’ombrello, quindi, su Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Liguria. Ma alcune precipitazioni colpiranno anche la parte più settentrionale della Toscana, dove nubi e piovaschi resisteranno fino alle ore serali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori italiani durante questo mercoledì 4 novembre.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Parigi, si aggirava con un machete in metropolitana: arrestato un uomo

Meteo, l’anticiclone abbandona la penisola: prime piogge al Nordovest

In questo mercoledì avremo una svolta dal punto di vista meteorologico, con l’anticiclone che sta abbandonando il nostro paese. Questo cambiamento meteo permetterà alle piogge di tornare sul nostro paese già durante questo mercoledì. Avremo quindi una nuova fase di perturbazioni che coinvolgerà dapprima il Nord Italia, per poi raggiungere tutta la penisola. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia, già dalle prime ore del mattino, grandi nubi copriranno i cieli settentrionali. Inoltre avremo anche le prime piogge sulle regioni di NordOvest, con le precipitazioni che colpiranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Mentre situazione di tregua per il NordEst, dove il sole sarà oscurato da un aumento delle nuvole, ma non ci saranno piogge. Le temperature subiranno un leggero calo, con massime tra i 13 ed i 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo le prime piogge che colpiranno la parte settentrionale della Toscana. Altrove invece resisterà il bel tempo, con il cielo che sarà minacciato solamente da un aumento di nuvole. Nonostante la grande nuvolosità, per oggi non ci saranno precipitazioni sul settore centrale ed a preoccupare è solo una leggera variabilità su Lazio e Abruzzo. Le temperature diminuiranno anche qui, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia l’anticiclone abbandona più lentamente il settore. Infatti in questo mercoledì avremo grande variabilità su Campania, Molise, Puglia e basso Tirreno. Situazione più serena in Sicilia e regioni ioniche , dove avremo ampie schiarite. Qui le temeprature risulteranno stabili, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Attentato Vienna, Di Maio: “Sarebbe potuto accadere anche in Italia”

L.P.

Per altre notizie di Meteo, CLICCA QUI !