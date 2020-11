Maradona, riuscita l’operazione al cervello: le condizioni del campione

Il campione Diego Armando Maradona ha subito un’operazione al cervello. L’intervento è andato a buon fine, ad annunciarlo è “Il Clarin”.

Ore di grande apprensione per l’eterno campione Diego Armando Maradona. Negli ultimi giorni l’ex campione del mondo e simbolo del Napoli calcio, era stato ricoverato a La Plata per un’ematoma subdurale al cervello. Ad individuare tale ematoma, ci avevano pensato gli stessi medici a La Plata, durante un controllo di routine.

Le sue condizioni, così hanno fatto preoccupare milioni di “aficionados” al Diez argentino. Fortunatamente i medici del “Pibe de Oro” hanno sempre cercato di sollevare il morale, affermando che il campione non è mai stato in fin di vita.

A preoccupare maggiormente i medici di Maradona era piuttosto il suo stato psicologico, con il Pibe de Oro che è in preda alla depressione. Infatti come afferma il manager Stefano Ceci, la caduta sarà avvenuta dopo aver assunto i suoi soliti faramci ansiolitici. Andiamo quindi a vedere le condizioni dell’allenatore del Gimnasia La Plata in seguito all’operazione.

Maradona, operazione al cervello riuscita: le condizioni del “Pibe de Oro”

Diego Armando Maradona è stato operato al cervello, con l’intervento che è riuscito. Ad annunciarlo è il quotidiano argentino “Il Clarin“, prima della diffusione del bollettino. L’eterno campione argentino, infatti, ha subito un’operazione per la presenza di un ematoma subdurale.

L’ematoma è stato individuato in seguito ad una caduta che ha generato un coagulo in una regione del cervello. Inizialmente ricoverato a La Plata, i medici hanno deciso di trasferire Maradona in un ospedale della capitale Buenos Aires. Il professore Leopoldo Luque si è preso la responsabilità di operare il campion, con l’intervento che fortunatamente è riuscito alla grande.

In seguito all’intervento Luque ha dichiarato: “Diego è lucido e molto tranquillo, si trattava di un intervento di routine“. L’ematoma si trovava nella parte sinistra della testa di Maradona. Il popolo argentino ancora una volta ha mostrato grande affetto al campione, con diversi gruppi di tifosi che hanno esposto striscioni raffiguranti l’immagine di Diego all’esterno della clinica Ipensa.

