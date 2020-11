Lutto nel mondo della televisione: è morto l’attore Dietrich Adam che era famoso in Italia per aver recitato in “Tempesta d’amore”.

Lutto nel mondo della televisione e in particolare delle soap opera. Si è spento all’età di 67 anni Dietrich Adam, famoso attore tedesco, molto noto in Italia per aver recitato in “Tempesta d’amore” nei panni di Friedrich Stahl. Ad annunciare il decesso dell’artista originario di Gottinga ci ha pensato il fratello attraverso il profilo Instagram ufficiale di Dietrich: “Cari amici e fan di Dietrich, l’annuncio della sua morte non è una fake… Mantenete il suo ricordo vivo così come in questa immagine“.

Dietrich Adam, tra le altre cose, ha preso parte in passato a diverse serie tedesche di successo come “Il medico di campagna”, “Squadra Speciale Cobra 11”, “Il commissario Zorn” e tante altri ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> La7 Prime, arriva la piattaforma on demand della Cairo Communication