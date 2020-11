Kujtim Fejzulai, chi era l’autore dell’attacco di Vienna

L’attentatore di Vienna, poi ucciso dalla Polizia, si chiamava Kujtim Fejzulai: aveva 20 anni ed era già stato in carcere con l’accusa di terrorismo

L’attentatore di Vienna, che lunedì sera ha ucciso quattro persone prima di essere a sua volta finito dalla polizia, si chiamava Kujtim Fejzulai ed aveva 20 anni. Il ragazzo, dalla doppia nazionalità austriaca e macedone, simpatizzava per lo Stato Islamico ed in passato era stato arrestato per terrorismo. Nonostante i precedenti, negli ultimi anni era riuscito ad andare in Slovacchia per pianificare l’attentato avvenuto nella capitale austriaca.

Il 20enne era nato a Mödling da una famiglia di etnìa albanese della Macedonia del Nord e fino a 16 aveva giocato a calciato a livelli professionistici. Successivamente si era radicalizzato frequentando una moschea di Vienna.

Kujtim Fejzulai ha pianificato l’attacco dalla Slovacchia

Fu arrestato quando aveva 18 anni ed era stato condannato a scontare 22 mesi di carcere nell’aprile del 2018. Fermato in Turchia mentre era intento ad andare in Siria per arruolarsi nell’ISIS, fu rispedito a Vienna. Grazie alla buona condotta era stato rilasciato a dicembre del 2019. A quel punto, per il suo reinserimento nella società, era stato sottoposto ad un programma di deradicalizzazione. Per tutto questo tempo, Fejzulai, ha condotto una doppia vita: da un lato c’era il buon cittadino, dall’altro il pianificatore di un attentato.

In Slovacchia aveva anche cercato munizioni per un AK-47, ma senza riuscire ad acquistarle poiché non aveva il porto d’armi. Lo stesso aveva pubblicato poco tempo fa un video sui social in cui si mostrava con machete, pistola e fucile mentre mostra simpatie pro ISIS. La polizia ora è alla ricerca di eventuali complici dell’attentato di Vienna, anche se sembra che il ragazzo abbia compiuto da solo l’efferato gesto.

