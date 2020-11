Figlia suicida, il padre conserva il corpo per 40 giorni nella vasca da bagno. L’uomo di 77 anni residente a Imola è stato denunciato per occultamento di cadavere

Un’incredibile storia di cronaca arriva da Imola (provincia di Bologna). Una donna di 42 anni è stata trovata morta dentro la vasca da bagno del suo appartamento. La vera notizia però riguarda la storia che c’è dietro. La vittima si sarebbe suicidata a causa di un gravissimo disagio sociale, ben 40 giorni fa. Conviveva nella casa con il padre e secondo quanto ricostruito dai carabinieri i rapporti non erano dei migliori. Tuttavia l’uomo, di 77 anni, aveva deciso di “conservarla” tutto questo tempo perchè “non si sentiva di abbandonarla per sempre“. Addirittura ogni giorno “la andava a trovare per tenerla pulita“. Le forze dell’ordine, avvisate da un parente, lo hanno denunciato per occultamento di cadavere. Un cugino si era infatti rivolto agli ufficiali dopo aver perso le notizie della 42enne da tempo.

La macabra storia risale al 3 novembre e ha sconvolto tutto il comune di Imola. Il corpo della donna è stato ritrovato all’interno della vasca da bagno perfettamente conservato, grazie all’uso di un telone di plastica e ad un ventilatore per arieggiarlo. L’aria malsana dovuta all’avanzato stato di putrefazione, veniva espulsa tramite una finestra della stanza.

Ad occuparsi della vicenda anche la Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Bologna e il medico legale. La salma è stata trasportata al Deposito osservazione salme del capoluogo dell’Emilia Romagna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro la casa per continuare con gli accertamenti e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

