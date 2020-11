Elezioni Usa 2020, Trump vs Biden: chi è in vantaggio

E’ in corso lo scrutinio degli ultimi Stati per le elezioni Usa 2020. Andiamo quindi a vedere chi è in vantaggio tra Trump e Biden.

Cresce l’attesa per sapere il nome delm nuovo presidente degli Stati Uniti. Infattti è in corso lo scrutinio degli ultimi Stati, che decideranno chi avrà la meglio tra Donald Trump e Joe Biden. Una serata di grande tensione quella degli Election Day, con l’affluenza alle urne che si è attestata sul 67%, mai così tanti nella storia degli Usa.

Al momento gli exit poll mettono risalto un grandissimo testa a testa, con il democratico Joe Biden che ha ottenuto per ora 224 voti, rispetto ai 213 di Donald Trump. Per assegnare il vincitore si dovrà raggiungere quota 270, ma lo scrutinio andrà per le lunghe visto che Stati come Michigan, Wisconsin e Pennsylvenia annunceranno il vincitore solamente nella giornata di domani. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni dei due candidati alla presidenza degli Usa.

Elezioni Usa 2020, le dichiarazioni di Trump e Biden: nuovo scontro verbale

Durante los crutinio il 45esimo presidente americano, Donald Trump, si è detto più che sicuro della vittoria, nonostante in questo momento sia in svantaggio di pochi voti. Infatti Trump ha riscaldato il suo elettorato affermando: “Farò un grande annuncio stanotte, una grande vittoria“.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ma non solo, infatti il tycoon ha rincarato la dose dichiarando: “Stiamo vincendo ALLA GRANDE, ma tenteranno di rubare l’elezione. Non lasceremo mai che lo facciano. Non si possono esprimere voti dopo la chiusura dei seggi!“. Proprio questo tweet è stato dichiarato come controverso dalla stessa piattaforma Social, visto che fuorviante rispetto alla modalità di partecipazione alle elezioni.

Ma il candidato democratico non arretra di un millimetro e risponde a tono al suo avversario. Infatti Biden ha ricordato a Trump che non decide lui chi vince le elzioni, ma sarà solamente il popolo a dire chi sarà il nuovo presidente degli Usa. Restano quindi da conteggiare i voti per posta di stati come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin e probabilmente di Georgia e North Carolina, che infiammano questo finale di elezioni.

