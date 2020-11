Diletta Leotta a lavoro, ma un particolare distrae i colleghi – FOTO

Diletta Leotta in ufficio per lavoro, ma un dettaglio fa impazzire web e colleghi. Ecco cosa ha postato oggi ha bella conduttrice siciliana.

Diletta Leotta fa parlare di sé sempre, vuole o non vuole. Basta una foto, un post anche muto e apparentemente normale, per smuovere subito le acque e far salire la pressione ai maschietti. L’ultimissima dimostrazione è giunta proprio in mattinata, dove la conduttrice siciliana si è mostrata raggiante come suo solito e con tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta e il sexy particolare a lavoro

“Atwork”, è l’unico commento postato senza ulteriori spiegazioni. Ma è bastato tanto per far gasare tanti utenti che non hanno di certo soprasseduto sulla scollatura esibita dal volto di DAZN. “Ma come fanno i colleghi a lavorare con lei?”, “come fanno a non distrarsi?”, è la domanda più gettonata in rete. Anche perché – contandoli – sono ben sette i bottoni non legati per tenere aperta la ‘grande visione’.

E ora i fans non vedono l’ora che arrivi il fine settimana per rivederla all’opera in diretta televisiva. Dopo aver presenziato alla Dacia Arena per Udinese-Milan finita con la spettacolare rovesciata del suo amico Zlatan Ibrahimovic, ora la bionda è attesa per uno dei tre eventi in programma per l’emittente streaming.

Sul calendario sono tre le partite non visibili sui canali Sky e si tratta come al solito della gara del sabato sera, del lunch match della domenica e di una gara delle 15.00. Le designazioni questa volta rispondono a Parma-Fiorentina, Lazio-Juventus e Genoa-Roma. Probabile che Diletta presenzi sia al Tardini che alla gara di Roma del giorno dopo.

