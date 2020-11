Covid-19, Brusaferro: “Pandemia in escalation, cresce l’età dei pazienti” 

Covid-19, ecco la situazione in Italia. A fare il punto della situazione è stato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità.

L’Italia, sul fronte Covid-19, è nel pieno di “un escalation dopo un periodo di transizione”. Lo ha riferito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, intervenuto in queste ore in videoconferenza nell’audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera. La famigerata seconda ondata, di cui tanto si è parlato in estate, ha ormai già travolto l’Italia ma non è ancora nel suo pieno.

Covid-19, la situazione in Italia

“La circolazione del virus – continua il referente dell’Iss – è particolarmente attiva in tutto il territorio europeo, ma l’incidente in Italia è particolarmente alta con un picco soprattutto nelle ultime settimane”. Ma a differenza della prima ondata, c’è adesso una grossa differenza: “Rispetto a quanto accaduto in precedenza dove il coronavirus era limitato nella zona settentrionale, il virus ora circola in tutte le regioni”.

Nel frattempo scatta l’allarme anche sull’età media dei contagiati, non più ancorata agli anziani come nella prima ondata ma su varie fasce d’età: “A Ferragosto la soglia è arrivata anche ai soggetti sotto i 30 anni, poi si sta stabilizzando attorno ai 40enni e ora sta lentamente crescendo. Nel mirino adesso ci sono specialmente gli ultra 70enni e questo è un dato su cui bisogna fare molta attenzione”.

E in tutto questo attenzione al contesto sanitario già a rischio implosione: “Alcune regioni – evidenzia Brusaferro – hanno già superato la soglia massima di terapia intensiva, mentre altre sono vicine. Serve programmazione e posti letti. Come Paese dobbiamo garantire che ci siano disponibilità lì dove emergano necessità di degenza ordinaria o terapia intensiva”.

