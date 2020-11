Covid-19 Abruzzo, focolaio in Rsa: 53 positivi

Focolaio in una Rsa in Abruzzo, dove 53 persone tra ospiti ed operatori sono risultati positivi al Covid-19

Ennesimo focolaio in una residenza sanitaria assistenziale. Questa volta in Abruzzo, a Lanciano un comune di 34.804 abitanti della provincia di Chieti, dove 53 persone sono risultate positive al Covid-19. L’rsa Antoniano di Lanciano dei frati minori ha registrato, infatti, 44 ospiti e 9 operatori positivi al Covid-19. È risaputo che questo tipo di focolai preoccupano per la fragilità degli ospiti che la occupano: perlopiù anziani, molto volubili al virus.

LEGGI ANCHE > > > Bologna, infermiere torna a casa dopo 11 ore di lavoro: si schianta in auto

Lo screening totale di ospiti e operatori è stato fatto tra il 30 ed il 31 ottobre. Per fortuna, dall’interno della residenza sanitaria assistenziale, fanno sapere che quasi tutti sono asintomatici o paucisintomatici. Ci sono tre anziani soltanto che mostrano lievi sintomi respiratori e qualche linea di febbre.

Covid-19 Abruzzo, la situazione all’interno dell’Rsa

Il direttore sanitario Evandro Tascione ha seguito in prima persona questo focolaio scoppiato all’interno della residenza sanitaria assistenziale. Probabilmente uno degli operatori ha portato all’interno del centro il virus che si è espanso per tutti gli altri. Ci sono ancora in sospeso pochi tamponi che verranno analizzati in breve tempo dall’ASL di Lanciano che potranno dare un quadro completo della situazione all’interno dell’rsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Morto il gesuita Paolo Bachelet, aveva 98 anni

Una situazione tutta da monitorare, perché, nonostante per la maggior parte siano asintomatici, non si esclude che da un momento all’altro, anche i negativi, possano dimostrare sintomi più o meno gravi. Lo stesso direttore sanitario, tiene ad assicurare che: “Data la situazione è stato richiesto, ed è già attivo, il supporto degli Usca. Per tutti i pazienti risultati positivi sono stati avviati i protocolli terapeutici previsti dal servizio sanitario nazionale”. Ovviamente la struttura è stata posta in quarantena.