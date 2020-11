Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: tabellino, voti e highlights

Terza giornata della fase a gironi di Champions League. Alla Puskas Arena di Budapest, la Juventus di Pirlo batte per 1-4 il Ferencvaros

Terza giornata della fase a gironi di Champions League positiva per la Juventus di Andrea Pirlo che, contro il Ferencvaros di Serhij Rebrov è riuscita a portare a casa 3 punti fondamentali. 6 punti e seconda in classifica la Juventus che l’ultima volta non è riuscita a passare contro il Barcellona all’Allianz Stadium.

Subito i bianconeri entrano in partita con un bel gol di Morata che sfrutta un bell’assist di Cuadrado dalla destra. Entrati negli spogliatoi con la Juventus in vantaggio, la squadra ospite raddoppia al 60′ con lo spagnolo. Arriva il terzo gol con la Joya, Paulo Dybala che si sblocca dopo la brutta prestazione contro lo Spezia. Partita chiusa all’81’ con un autogol del difensore Dvali pressato da Dybala dopo un rinvio imbarazzante del portiere che non è mai entrato in partita. Arriva soltanto al 90′ il cosiddetto gol della bandiera di Boli, subentrato al 74′. Ennesimo infortunio per Ramsey che ha riscontrato problemi muscolari; stop anche per Arthur che all’intervallo è uscito per problemi intestinali.

Ferencvaros-Juventus: tabellino, voti e highlights

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz 4.5; Lovrencsics 6, Blazic 5.5, Dvali 5.5, Botka 6.5 (69′ Heister 6); Somalia 6, Kharatin 6.5, Siger 6; Zubkov 6.5 (80′ Uzuni 6), Isael 6.5 (74′ Boli 6.5), Nguen 6 (74′ Mak 6). All. Rebrov

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7 (76′ Frabotta 6), Bonucci 7, Chiellini 7, Danilo 6.5; Ramsey 6 (53′ McKennie 6), Arthur 6 (46′ Bentancur 6), Rabiot 7, Chiesa 6 (76′ Bernardeschi 6); Morata 8 (68′ Dybala 7.5), Ronaldo 7. All. Pirlo

TABELLINO: 7′ 60′ Morata (J), 72′ Dybala (J), 81′ Dvali (A), 90′ Boli (F)

