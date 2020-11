Champions League, ammonizione assurda per Suarez: il motivo -VIDEO

Champions League, ammonizione assurda per Suarez: il motivo è davvero incredibile. Il calciatore uruguaiano non è nuovo a gesti a dir poco “singolari”

Luis Suarez è tornato alla ribalta delle cronache sportive nelle ultime ore. Questa volta non c’entrano i gol o i gesti tecnici dell’attaccante dell’Atletico Madrid ma un singolare avvenimento accaduto nella sfida di ieri sera contro la Lokomotiv Mosca in Champions League. Il calciatore uruguaiano si è beccato un cartellino giallo per essersi posizionato dietro all’arbitro nella postazione VAR a bordo campo.

Il fatto è avvenuto al 21° minuto della sfida del terzo turno del girone di Champions League, tra spagnoli e russi, alla RŽD Arena di Mosca. L’arbitro francese, Benoît Bastien, è stato richiamato dagli assistenti per rivedere il fallo di mano di Hector Herrera in piena area. Per questo si è diretto nell’angolo riservato ai monitor di assistenza virtuale.

Champions League, ammonizione assurda per Suarez: sbircia il VAR alle spalle dell’arbitro

Mentre il direttore di gara stava rivedendo la scena per capire se assegnare il rigore (poi trasformato da Anton Miranchuk) Luis Suarez si è avvicinato di soppiatto.

Le immagini scorrevano sul video e l’attaccante dell’Atletico stava lì a rivederle alle spalle del fischietto francese. Appena quest’ultimo se n’è accorto è arrivata immediata l’ammonizione, con tanto di proteste del numero 9 e qualche epiteto di troppo verso la giacchetta nera (ieri in versione fucsia).

Per la cronaca la gara è poi terminata 1-1 con goal spagnolo messo a segno da Gimenez, con un preciso colpo di testa.

La squadra di Diego Simeone è attualmente seconda dietro al Bayern Monaco nel Gruppo A con 4 punti, rispetto ai 9 dei tedeschi a punteggio pieno.

GUARDA IL VIDEO:

