Calciomercato Juventus, Paratici su un giovane talento: può arrivare a zero

Calciomercato Juventus: il direttore Fabio Paratici ha messo nel mirino un giovane talento italiano che può arrivare a parametro zero

La Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato, avrebbe puntato un nuovo calciatore da poter acquistare a parametro zero in vista della prossima stagione. Si tratta del centrocampista classe 2001 del Genoa, Nicolò Rovella, che si sta facendo notare per le sue prestazioni.

Il contratto scadrà a giugno ed i rossoblu stanno facendo di tutto per convincerlo a rinnovare. I bianconeri, dal canto proprio, pare siano pronti ad acquistare il talentino anche se dovesse esserci il prolungamento di contratto. Questo è quanto riferito dai colleghi di Sport Mediaset. La concorrenza intorno a Rovella non è però nulla: su di lui c’è anche l’Inter pronta a far uno sgambetto ai rivali.

Calciomercato Juventus, assist da Salihamidzic: Alaba a zero

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern, ha ammesso che Alaba potrebbe andar via dal Bayern Monaco a fine stagione: “Non so se potremo ancora trovare una soluzione comune. Adesso facciamo i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe andare via”.

Un assist alla Juventus che, per svecchiare l’assetto difensivo, sarebbe pronta ad accontentare le richieste d’ingaggio del difensore austriaco che al Bayern avrebbe chiesto 15 milioni di euro netti l’anno. Sul calciatore ci sono anche Inter e Paris Saint-Germain.

I bianconeri, per la difesa, starebbe guardando anche in casa Real dove un’icona come Sergio Ramos ancora non ha trovato accordi per il prolungamento. Il 34enne potrebbe essere il colpo ad effetto del prossimo anno. Nonostante una vita con la maglia delle Merengues, Ramos potrebbe accettare di giocare con il vecchio compagno Cristiano Ronaldo.

