Sergio Ramos potrebbe non trovare un intesa con il Real Madrid per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021.

Da giorni Sergio Ramos è al centro delle notizie di calciomercato. Il difensore spagnolo del Real Madrid, che ieri sera ha siglato la seconda rete dei Blancos contro l’Inter, ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Florentino Perez non sembra essere intenzionato a parlare di rinnovo con lui e perciò, le speculazioni sul suo futuro non fanno altro che aumentare.

Sergio Ramos è il capitano del Real Madrid e una colonna della difesa della Nazionale Spagnola insieme al suo collega di reparto Piqué. La sua esperienza sul campo, unita alla sua grinta, tecnica e bravura nel gioco aereo, farebbe la fortuna di molti club. In modo particolare se il trasferimento dovesse arrivare a zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Champions League, ammonizione assurda per Suarez: il motivo -VIDEO

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Ramos può firmare per un altro club”

Ha 34 anni, ma l’età è solo un dettaglio. Sergio Ramos è uno dei difensori più forti al mondo ed è in grandissima forma, come testimonia la rete messa a segno ieri sera durante la gara di Champions League contro l’Inter.

Nonostante questo però, da Madrid non sono stati ancora avviati i contatti per un rinnovo di contratto che scadrà a giugno 2021. Negli ultimi giorni è stato accostato a PSG, Milan e Juventus e potrebbe trattarsi non di semplici rumors di mercato.

Secondo il giornalista spagnolo José Luis Sanchez, “le richieste fatte da Sergio Ramos per il discorso rinnovo ha portato i blancos a un momento di riflessione”. Un altro giornalista sportivo, Edu Aguirre, sempre ai microfoni de El Chiringuito parla di uno scenario alquanto clamoroso: “Sembra che il Real Madrid stia aprendo la porta all’addio di Sergio Ramos. Sia la società che il giocatore affermano di essere tranquilli, ma la sensazione che danno è diversa. Ramos a breve potrà firmare per un altro club a titolo gratuito”.