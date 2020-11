Calciomercato Inter, una squadra della Premier League si sta interessando e anche in modo importante a Isco.

L’Inter sta andando abbastanza bene, ma si può sempre fare di meglio. La squadra ha dato filo da torcere ad una squadra incredibile come il Real Madrid ieri, con una sconfitta per 3 a 2 di misura. In fondo la squadra di Antonio Conte non è certamente perfettamente completa ed equilibrata, e soprattutto in panchina ha ancora degli inserti da inserire per diminuire il gap con le altre big europee. In particolare a centrocampo potrebbero essere fatti degli altri investimenti, anche perché le cessioni potrebbero essere diverse e alcune già a gennaio. La dirigenza, infatti, sta già lavorando per smaltire un po’ il traffico che c’è in mediana, per prendere giocatori più congeniali all’allenatore italiano e al suo modo di fare e di intendere il calcio giocato. Nonché di rinforzare gli altri reparti, come l’attacco e la difesa, che non sono numericamente proprio perfetti.

Calciomercato Inter, un’inglese su Isco: la situazione

Secondo le notizie che sono trapelate in questi giorni, il club di Milano starebbe seriamente pensando ad un acquisto importante a centrocampo. Parliamo di Isco, centrocampista e fantasista del Real Madrid che non è considerato un uomo chiave nel progetto tecnico di Zidane. Con la inevitabile e sempre più vicina cessione di Eriksen, che proprio non si è ambientato nello schema tattico di Conte, e la probabile cessione di un altro giocatore, si potrebbe anche fare il sacrificio in estate. Tuttavia sul fantasista spagnolo, riporta calciomercato.com, nelle ultime ore è piombata una squadra inglese importante. Parliamo dell’Everton di Ancelotti, che potrebbe promettere ad Isco una nuova giovinezza, come quella che sta vivendo il suo ex compagno di squadra James Rodriguez.

