Dopo un turno di 11 ore in ospedale, un infermiere di 31 anni si schianta in tangenziale con la sua vettura.

Il coronavirus sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario italiano. Sono molte le regioni che registrano un elevato numero di positività e gli ospedali stanno vivendo un periodo simile alla prima ondata.

Più che a lavoro, il personale sanitario si reca in trincea dati gli orari lavorativi che conducono a causa della pandemia. Così è stato per un infermiere che dopo 11 ore di lavoro si è messo in macchina per tornare presso il suo domicilio, ma a causa della stanchezza si è schiantato con la sua vettura sulla tangenziale di Bologna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Vaccino Covid, in Italia al via i test della fase 3

Bologna, infermiere torna a casa dopo 11 ore di lavoro: si schianta in auto

Stava rientrando presso il suo domicilio a San Lazzaro di Savena. Aveva appena finito un turno di 11 ore e dopo essersi messo in macchina, a causa di un colpo di sonno dovuto alla stanchezza post lavorativa, si è schiantato con la sua auto sulla tangenziale di Bologna.

L’infermiere di 31 anni che si è schiantato con la sua auto sulla tangenziale di Bologna è stato multato dai carabinieri e nel verbale si legge: “Il conducente del veicolo non era in grado di conservarne il controllo”.

La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino, al quale si è rivolto l’amico dell’infermiere che denuncia l’accaduto. Il collega racconta di aver salutato l’amico intorno alle 19.10 e che si sono risentiti a mezzanotte. L’indomani mattina, alle ore 8.00 riceve la chiamata del suo amico che gli racconta dell’incidente.

Il luogo dell’incidente è stato l’uscita 9 della tangenziale, in direzione San Lazzaro. L’infermiere che veniva da un turno di 11 ore, ha perso il controllo della sua vettura urtando prima il guard rail, poi una macchina che sopraggiungeva nell’altra direzione.

L’impatto, pur se grave non ha causato la ferita di alcuno. Ad assistere all’impatto una pattuglia delle forze dell’ordine che hanno sanzionato il conducente. L’amico dell’infermiere si mostra indignato per la multa e sottolinea: “Lo Stato non tutela i propri operatori che stanno dando la vita per salvare questo Paese”.