Belen Rodriguez rivela il suo curioso vizio a tutti: fan increduli alla rivelazione della bellissima conduttrice argentina. La ragazza di Buenos Aires torna nuovamente sotto i riflettori.

Belen Rodriguez è, senza ombra di dubbio, tra le donne più attraenti e corteggiati del pianeta. La bellissima conduttrice argentina, che continua a riscuotere un incredibile successo in tv con “Tu si Que Vales“, vanta al momento poco meno di 10 milioni di follower su Instagram e questi numeri pazzeschi sembrano destinati a crescere ulteriormente.

La 36enne originaria di Buenos Aires possiede un fisico mozzafiato e delle forme davvero uniche, anche se spesso è solita trasgredire e lasciarsi andare per quel che concerne l’alimentazione. E’ la stessa Belen ad ammetterlo e le sue parole lasciano i suoi fan letteralmente increduli.

Belen Rodriguez svela a tutti un segreto assurdo

Nel corso di una Storia su Instagram, la bellissima showgirl sudamericana ha infatti ammesso che la sua droga preferita si chiama pane, burro e dulce de leche. Una vera delizia che, nonostante tutto, non rovina la linea perfetta di Belen che vanta un corpo da urlo. Non saranno affatto soddisfatte tutte le altre donne che, sempre più spesso, sono costrette a fare tantissimi sacrifici a tavola per mantenere una linea perfetta. Belen Rodriguez, invece, spesso trasgredisce…

