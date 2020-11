Amanda Knox: “Elezioni? Niente peggio dei 4 anni passati in Italia”

Amanda Knox suscita una marea di proteste dopo un tweet in cui, parlando delle elezioni in America, si collega a quanto le è accaduto in Italia

Un tweet provocatorio di Amanda Knox sta suscitando molte polemiche sul web. La donna americana, prosciolta dalle accuse dell’omicidio della Kercher, ha scritto un post legato alle elezioni che si stanno tenendo in America: “Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non potranno essere peggiori dei quattro anni che ho passato a studiare in Italia, giusto?”.

Insomma, in poche battiture, ha lanciato una pesante frecciata alla sua esperienza nel nostro paese. Le persone, sia italiane che non, però la stanno attaccando duramente. C’è chi le chiede: “Sei ubriaca?” e chi la prende in giro scrivendole “Almeno hai imparato l’italiano”.

Chi è Amanda Knox

Per chi non lo sapesse, Amanda Knox è stata implicata nel delitto di Meredith Kercher commesso a Perugia la sera del 1° novembre del 2007. In primo grado la studentessa in Erasmus fu condannata dalla Corte d’assise di Perugia nel 2009 insieme all’italiano Raffaele Sollecito. I due furono scarcerati nel 2011 per non avere commesso l’omicidio, ma Amanda vide la conferma della condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, risultato estraneo ai fatti.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della Procura Generale di Perugia, il 26 marzo 2013 annullò la sentenza assolutoria d’appello e rinviò gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede come unico responsabile dell’omicidio.

Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

