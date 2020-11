Terremoto nell’Egeo, nuovo bilancio drammatico dopo la terribile scossa di venerdì scorso. A dare il triste annuncio è direttamente Recep Tayyip Erdogan, presidente turco.

Il terremoto dell’Egeo, giorno dopo giorno, vede aumentare terribilmente il proprio bilancio relativo alle vittime. Secondo quanto ha infatti riferito da Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, sono saliti a 110 le vittime accertate dopo il terribile sisma di magnitudo 7.0 che ha colpito il territorio turco e la Grecia nella giornata di venerdì.

Terremoto nell’Egeo, superate le 100 vittime

A queste se ne aggiungono altre due greche, sorprese dalla calamità naturale sull’isola greca di Samos. Tornando invece alla situazione turca, si contano in totale 1.027 feriti e si registrano almeno 107 persone estratte vive dalle macerie. L’evento in questione, del resto, ha portato al crollo di almeno dieci edifici situati nella provincia occidentale di Smirne.

Potrebbe interessarti anche —-> Parigi, si aggirava con un machete in metropolitana: arrestato un uomo

Il movimento tellurico è avvenuto alle 12.50 italiane di quattro giorni fa, a circa 17 chilometri della provincia occidentale di Smirne. Le coordinate precise, relative a latitudine e longitudine, corrispondono a 37.84 e 26.81 con una profondità di 10 chilometri. Il tremore è stato così poderoso da essere avvertito anche ad Atene e Istanbul, poi i crolli soprattutto nei distretti di Bayrakli e Bornova.

Si è trattato del più grande evento sismico di quest’ultimo periodo. Un secondo quasi pari, ma di intensità di 6.1, si è avvertito proprio nella giornata di oggi nel Cile. Tuttavia, fortunatamente, almeno per ora non si registrano grossi problemi. Un terzo, di magnitudo 4.8, è stato invece avvertito nella costa settentrionale della Croazia lo scorso 1 novembre. Per il resto tutte situazioni stabili e che appartengono alla normalità della crosta terrestre.

Leggi anche —-> Olanda, treno deraglia e finisce sopra una statua – FOTO