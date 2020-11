Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.1: la situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito le coste del Cile, in Sud America, precisamente nel comune di Quellón

Una scossa di magnitudo 6.1 e con profondità di 10 km ha colpito fortemente del coste del Cile alle ore 23:40 locali (03:40 ora italiana). L’epicentro del sisma è registrato nel pressi del comune di Quellón della provincia di Chiloé nella Regione di Los Lagos. Le coordinate geografiche sono state le seguenti: (lat, lon) -44.25, -79.31.

Terremoto Cile, nessun’allerta tsunami

Secondo quelle che sono le prime notizie che giungono da fonti locali, non ci sarebbero particolari danni a cose ma soprattutto a persone. Le autorità, per il momento, non hanno diramato un’allerta tsunami.

I terremoti nel Cile sono abbastanza frequenti, ma quelli che hanno causato disastri veri e propri nel corso della storia sono stati sempre di magnitudo pari o superiore ad 8. L’ultimo in tal senso, quello avvenuto nel comune di Illapel alle 19:54 del 16 settembre 2015 che, con la sua magnitudo di 8.3, ha causato otto vittime.

